Università: Manfredi, dati generalmente positivi, più iscrizioni dell'anno scorso

- I dati sull'università al momento sono tutto sommato positivi, anche in termini di iscrizioni che in alcuni casi sono addirittura superiori rispetto all'anno scorso. Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenuto all'open day online "Innovazione digitale, formazione e lavoro" organizzato oggi da Rcs Academy. "L'università, seppure a distanza, non si è mai fermata: i laureati sono stati addirittura superiori rispetto al precedente anno accademico e in questo momento è motivo di soddisfazione", ha detto, sottolineando quanto le competenze rappresentino un valore. "Questa consapevolezza è la migliore eredità che la tragedia della pandemia ci ha lasciato", ha aggiunto. (Ems)