Torino: botte a mogli ed ex compagne, 3 arresti negli ultimi 3 giorni

- Negli ultimi 3 giorni, a Torino e provincia, i carabinieri hanno arrestato 3 uomini per maltrattamenti in famiglia. Il primo episodio si è verificato a Chieri, dove i carabinieri hanno fatto scattare le manette per un 66enne italiano, commerciante. Dopo l’ennesimo litigio e una reazione violenta del marito, la moglie ha chiamato il 112 e l'intervento dei militari di pattuglia in zona ha permesso di bloccare l’uomo ed evitare che la situazione degenerasse. La donna ha raccontato ai militari dell’Arma che il marito è in cura presso un Centro di salute mentale e soffre di sbalzi di umore. Ha denunciato, inoltre, che le minacce e le aggressioni fisiche e psicologiche duravano da dieci anni, anche se non aveva mai avuto la forza di denunciarle. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e portato in carcere. Il secondo arresto è avvenuto a Volpiano. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 66 anni, dopo che ha minacciato e picchiato l’ex moglie. I vicini di casa hanno chiamato il 112, dopo aver sentito la donna urlare. I carabinieri sono arrivati subito, hanno sorpreso la coppia che litigava e hanno arrestato l’uomo. La vittima, una nigeriana di quarantasei anni, è stata accompagnata in ospedale da un’ambulanza del 118 per essere medicata. E’ stata dimessa con 22 giorni di prognosi per varie ecchimosi sul corpo. (segue) (Rpi)