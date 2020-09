Torino: botte a mogli ed ex compagne, 3 arresti negli ultimi 3 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo arresto è avvenuto a Torino, dove una donna di 49 anni è stata picchiata dal compagno, un italiano di 54, ma è riuscita a scappare e scendere in strada. I vicini di casa e alcuni passanti hanno chiamato il 112 e sul posto è arrivata la pattuglia dei carabinieri che ha trovato in strada la donna con il volto tumefatto. Lei ha spiegato che era stato il compagno a picchiarla al culmine di una lite. Il compagno era in casa ed è stato arrestato e accompagnato in carcere. La donna ha denunciato che i maltrattamenti duravano da anni, spesso davanti al figlio minorenne. La donna è stata accompagnata in ospedale ed è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni per contusioni multiple.. (Rpi)