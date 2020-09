Namibia: ambasciatore cinese nega “massiccia presenza militare” nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata cinese in Namibia ha negato la notizia di una “massiccia presenza militare cinese” nel Paese. Lo riporta il quotidiano “Namibian Sun” citando un portavoce dell'ambasciata, Helen Lu Hairong, secondo cui inoltre non c’è stato alcun colloquio tra il governo cinese e quello namibiano sulla costruzione di una base militare da parte della Cina nella città costiera di Swakopmund. In precedenza fonti parlamentari citate dai media locali avevano riferito che circa 3.500 militari cinesi starebbero ricevendo addestramento nel Paese. Interpellato sulla questione, il ministro della Difesa namibiano, Peter Vilho, si era limitato ad affermare che si tratta di informazioni riservate. La Cina ha recentemente negato le notizie secondo cui intenderebbe aprire basi militari in Kenya e Tanzania. (Res)