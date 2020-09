Ue: Ronzulli (FI), con Recovery fund ridurre divario digitale e fare lavori edilizia scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, intervenendo a "Start" a Skytg24 ha affermato che "per quanto riguarda la scuola, con i soldi del Recovery fund si dovrà innanzitutto provvedere a ridurre il digital divide che ha letteralmente spaccato l'Italia in due e non solo tra Nord e Sud. Migliaia di studenti durante il lockdown - ha proseguito la parlamentare - sono stati tagliati fuori dalla didattica a distanza. Bisogna investire per aumentare la copertura della banda larga, per garantire a tutti gli studenti gli strumenti informatici per poter studiare anche da remoto e per dotare tutte le scuole delle piattaforme necessarie per un e-learning reale. In secondo luogo vanno finalmente realizzati i lavori di edilizia scolastica per creare nuove aule e ridurre il numero di studenti in ciascuna classe. Questi lavori - ha concluso l'espionente di FI - si sarebbero dovuti effettuare già negli scorsi mesi, avrebbero contribuito a garantire il distanziamento necessario alla sicurezza sanitaria degli studenti". (Rin)