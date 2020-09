Prete accoltellato a morte a pochi passi dalla chiesa, Don Roberto aveva 51 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Don Roberto Malgesini, prete di 51 anni, è stata ucciso questo mattina, poco dopo le 7, da una coltellata in piazza San Rocco a Como. Dalle prime ricostruzioni il prelato, da sempre impegnato per aiutare gli ultimi, sarebbe stato accoltellato a pochi passi dalla chiesa dove prestava la sua opera da un giovane straniero senza fissa di dimora affetto da problemi psichici. "Il gesto è frutto di una reazione spropositata dovuto a un odio che sta montando nell'ultimo periodo", ha spiegato ad Agenzia Nova il direttore della Caritas Ambrosiana, Roberto Bernasconi, commentando la tragedia. "In queste situazioni - ha aggiunto - ci vanno di mezzo le persone brave che hanno speso tutta la loro vita ad aiutare le persone che vivono in situazione di marginalità".(Rem)