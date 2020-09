Coronavirus: Rospotrebnadzor, Russia al 106 esimo posto per tasso di mortalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è al 40 esimo posto al mondo in termini di incidenza del coronavirus e al 106 esimo in termini di mortalità. Lo ha affermato Anna Popova, direttore dell'Agenzia governativa russa per la tutela del consumatore (Rospotrebnadzor), nel corso di una riunione del Presidio del centro per il monitoraggio del contagio. Popova ha inoltre osservato che su 36 vaccini in fase di sviluppo nel mondo, 26 sono in sperimentazione nei laboratori russi. "Nel mondo, sono 36 i vaccini in fase di sperimentazione clinica, 92 farmaci sono in fase di studi preclinici, 26 varianti di vaccino sono in fase di sviluppo in Russia in 17 organizzazioni scientifiche", ha dichiarato Popova. Il primo lotto del vaccino russo contro l'infezione da coronavirus "Sputnik V" è stato introdotto nelle istituzioni mediche di San Pietroburgo. In precedenza era disponibile soltanto nella capitale, dove è somministrato gratuitamente a circa 40 mila volontari, nella cosiddetta fase post-registrazione. (Rum)