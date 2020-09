Romania: Camera approva modifiche a legge elettorale in vista delle elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati di Bucarest ha adottato un disegno di legge che modifica diverse leggi elettorali in vista delle politiche del prossimo dicembre. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Il documento prevede che gli elettori potranno votare fino a mezzanotte se si trovano nel perimetro del seggio nel momento della chiusura delle urne, e la riduzione a metà del numero di sostenitori necessario per l'inoltro delle candidature. Inoltre, i romeni all'estero potranno votare alle elezioni politiche per due giorni. La Camera dei deputati ha il potere decisionale in questo caso e il ddl sarà inviato al presidente Klaus Iohannis per la promulgazione. (segue) (Rob)