Romania: Camera approva modifiche a legge elettorale in vista delle elezioni parlamentari (2)

E' iniziato lo scorso 7 settembre in Romania il periodo elettorale in vista delle politiche del prossimo 6 dicembre. Lo ha annunciato l'Autorità elettorale permanente con un comunicato. Venerdì 11 settembre è stato istituito l'Ufficio elettorale centrale, mentre il 21 settembre è la scadenza entro la quale gli elettori romeni all'estero possono registrarsi nel Registro elettorale con la possibilità di votare al seggio elettorale o per posta. La Romania si trova attualmente in piena campagna elettorale per le elezioni amministrative del 27 settembre.