Romania: Camera approva modifiche a legge elettorale in vista delle elezioni parlamentari (3)

- Il primo ministro della Romania, Ludovic Orban, ha detto nei giorni scorsi che elezioni parlamentari in Romania sono previste per il 6 dicembre, precisando che l'esecutivo di Bucarest è obbligato sia dalla Costituzione che dalla legge elettorale a stabilire la data di queste elezioni. Orban ha anche affermato che questo termine deriva dalle disposizioni costituzionali e legali in vigore. Alla fine di luglio, il parlamento romeno ha adottato una legge che stabilisce che, questa volta, le elezioni possono tenersi entro e non oltre il 15 marzo del prossimo anno, ma non prima del 6 dicembre, e che la data delle elezioni sarà fissata da un legge organica adottata anche in sede legislativa. (Rob)