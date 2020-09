Alitalia: Mulè (FI), Leogrande venga in audizione in Parlamento quanto prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, osserva: "Alitalia si appresta ad abbandonare definitivamente Malpensa tra due settimane. Poiché si tratta di voci ufficiose - continua il parlamentare in una nota - Forza Italia ha presentato un'interrogazione in commissione Trasporti alla Camera per avere una risposta ufficiale. Se fosse vero sarebbe grave non solo perché si abbandona un aeroporto che solo pochi anni fa doveva costituire un hub strategico per il lungo raggio della nostra compagnia di bandiera, ma anche perché tale decisione andrebbe ad influire su quelle che saranno le strategie future della costituenda Newco pubblica". Secondo l'esponente di FI, "in tutta la vicenda Alitalia, dove i ministri De Micheli e Patuanelli sono venuti più volte a riferire, mostrando ampia disponibilità nei confronti del Parlamento, in cui persino l'ingegner Caio e il dottor Lazzerini hanno accettato di svolgere un'audizione scomoda non ricoprendo ancora cariche ufficiali, l'unico che potrebbe fornire tutte le informazioni necessarie, ma si sottrae inspiegabilmente al confronto, è il commissario straordinario Leogrande. Auspichiamo - concude Mulè - che Leogrande possa essere audito quanto prima in commissione Trasporti e che il governo operi tutta la moral suasion di cui dispone in tal senso". (Com)