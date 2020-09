Ue: Manfredi, Recovery fund sia occasione per colmare gap strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund deve essere un'occasione per colmare alcuni gap strutturali che in Italia sono presenti da anni. Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenuto all'open day online "Innovazione digitale, formazione e lavoro" organizzato oggi da Rcs Academy. "L'obiettivo principale deve essere il superamento delle differenze tra Italia ed Europa in termini di indicatori di competitività come ad esempio il numero di giovani che hanno una formazione terziaria: tra le priorità che abbiamo definito vi è il rafforzamento della transizione scuola-università, maggiori investimenti sui dottorati di ricerca, lo sviluppo di competenze più ampie, qualificate e digitali, e la promozione dell'internazionalizzazione del sistema", ha detto, sottolineando la necessità di rendere più flessibile l'offerta formativa e di maggiori investimenti nel campo della ricerca. (Ems)