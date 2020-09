Migranti: Merkel vuole accogliere in Germania 1.500 profughi dalla Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel sta pianificando con il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, l'accoglienza in Germania di altri 1.500 migranti, adulti e minori, dai campi profughi allestiti dalla Grecia sulle proprie isole nel Mar Egeo. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta di persone già riconosciute dalla autorità greche come bisognose di protezione internazionale. I governi di Berlino e Atene avrebbero già discusso il trasferimento dei migranti dalle isole greche in Germania. Nella giornata dell'11 settembre scorso, Seehofer aveva annunciato che il paese avrebbe accolto fino a 150 minori non accompagnati già nel campo profughi di Moria, sull'isola greca di Lesbo nell'Egeo. Si tratta una parte dei 400 bambini e ragazzi che andrebbero ricollocati in dieci Stati membri dell'Ue. (Geb)