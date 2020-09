Referendum: Crippa (M5s), con vittoria "sì" è vittoria di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, "la riforma del taglio dei parlamentari è chiesta dagli italiani da oltre 30 anni. Non è una battaglia solitaria del M5s. Domenica, se prevarranno i 'sì' - continua il parlamentare in una nota -, avremo scritto una pagina di storia italiana, non soltanto del MoVimento. Un ritocco alla Costituzione, avvenuto grazie anche al contributo di tutte le altre forze politiche, di maggioranza e di opposizione, che va a correggere una precedente riforma della Carta introdotta nel 1963. All'ultima votazione - ricorda l'esponente pentastellato - il voto sul taglio dei parlamentari è stato quasi unanime. Il 20 e 21 settembre, votando 'sì', abbiamo l'opportunità di allineare l'Italia agli altri Paesi europei e di semplificare i processi legislativi e ispettivi del nostro Parlamento". (Com)