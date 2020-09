Roma: sei arresti in poche ore in quattro operazioni diverse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro distinte operazioni della Polizia di Stato, condotte dagli investigatori del commissariato Viminale hanno permesso di assicurare alla giustizia sei malfattori, responsabili di reati di natura predatoria. A seguito di indagini è stato individuato e denunciato all'autorità giudiziaria un marocchino di 25 anni, H.A., che la scorsa notte, in via Marsala, ha rapinato e picchiato un transessuale colombiano, rubandogli la borsa. Nei giorni successivi gli agenti hanno fermato e arrestato un giovane tunisino 21enne, D.O., che la sera precedente aveva rapinato una giovane dopo averla seguita per un breve tratto di strada. L'uomo ha spinto la vittima tra due auto in sosta e le ha rubato il cellulare. Gli investigatori, dopo approfonditi accertamenti, hanno arrestato due egiziani che il giorno precedente avevano rapinato un anziano mentre entrava in metro. K.F.M.M. di 19 anni e E.M.R. di 21 anni, sono stati rintracciati nei pressi della stazione Termini. Infine, nel corso di un controllo del territorio, sono stati denunciati due egiziani, A.S.A. e S.E.: il primo, responsabile di furto con strappo di una collana in oro in danno di un passante, consumato in via Lanza; il secondo per aver ricettato la collanina rubata. La refurtiva è stata recuperata. (Rer)