Regno Unito: ministero Esteri avvisa cittadini britannici in Cina, rischio "detenzione arbitraria"

- Il ministero degli Esteri britannico ha diramato un avviso di viaggio sul proprio sito, avvisando tutti i cittadini in Cina che potrebbero essere a rischio di essere detenuti arbitrariamente dalle autorità. Questa decisione arriva dopo l'arresto di diversi cittadini stranieri in Cina con accuse che variano dalla violazione di segreti di Stato alla sicurezza nazionale. Precedentemente, sulla pagina del ministero riguardante la Cina non si faceva menzione della possibilità di poter essere arbitrariamente arrestati dalle autorità cinesi. Un portavoce dell'ambasciata britannica a Pechino ha specificato che le indicazioni sul sito sono state aggiornate "per riflettere chiari e fattuali incidenti recentemente accaduti". L'avviso britannico arriva in seguito alla detenzione di diversi cittadini stranieri in Cina con l'accusa di essere un pericolo per la sicurezza nazionale - prevalentemente canadesi, australiani, giapponesi e almeno uno statunitense. Alcuni di essi rimangono a tutt'oggi in detenzione. (Rel)