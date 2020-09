Torino: 3 palazzine residenziali in via Monte Ortigara, arriva il sì alla riqualificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Torino ha approvato ieri il progetto si riqualificazione dell’area di via Monte Ortigara 108, angolo via Marsigli, dove saranno realizzati 3 edifici a uso residenziale dalla metratura complessiva di circa 5.450 metri quadri. Si tratta di un permesso di costruzione in deroga ex articolo 14 D.P.R. 380/2001 e Legge 106/2011. L'operazione prevede l'unione delle cubature di due aree: 3.550 mq sono generati dal lotto stesso di via Monte Ortigara, mentre i rimanenti 1.900 provengono dalla delocalizzazione della SLP, a destinazione commerciale, di via Viterbo 169. I privati proponenti il progetto hanno infatti ceduto a titolo gratuito alla Città l'area di via Viterbo 169, comprensiva di un fabbricato ampio circa 1.750 metri quadri utilizzabile in prospettiva dall’Amministrazione quale spazio come deposito, appannaggio dell’assessorato ai servizi culturali. Gli stessi proponenti si impegnano inoltre a realizzare alloggi di edilizia convenzionata per circa 200 metri quadri all'interno dei futuri fabbricati di via Monte Ortigara. Sono previste opere di urbanizzazione per un importo di circa 156.000 euro, in parte a cura e spese del richiedente, in parte a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Il permesso di costruzione per la realizzazione dell'intervento edilizio in favore della Città è di circa 685.000 euro. (Rpi)