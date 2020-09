Corea del Sud: scandalo nepotismo, perquisiti uffici del ministero della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procuratori della Corea del Sud hanno effettuato oggi, 16 settembre, una serie di perquisizioni presso la sede del ministero della Difesa nazionale, nell’ambito dello scandalo che vede coinvolta il ministro della Giustizia Choo Mi-ae, accusata di aver fatto indebitamente ricorso alla propria influenza per fare ottenere al figlio un congedo prolungato durante il servizio militare obbligatorio di due anni. Il reato contestato a Choo risale al 2017, quando la ministra era presidente del Partito democratico, la formazione politica guidata dal presidente sudcoreano Moon Jae-in. Le perquisizioni di oggi avrebbero interessato una serie di server del ministero della Difesa, che conterrebbero registrazioni di tutte le chiamate in entrata e in uscita a partire dal 2015. (segue) (Git)