Fisco: Mandelli (FI), inizia percorso di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera, Andrea Mandelli, commenta l'analisi della Cgia di Mestre ed afferma: "Domani inizia un percorso di guerra composto da 192 adempimenti fiscali, una vera morsa stretta intorno all'economia reale, animata da imprese e professionisti. Un mare di tasse inaccettabile in un momento come questo. Forza Italia, con il presidente Berlusconi - osserva il parlamentare in una nota -, ha chiesto per mesi che quest'anno fossero sospese tutte le scadenze in attesa di una seria riforma fiscale. È indispensabile dare ossigeno al mondo produttivo per fronteggiare il crollo dei consumi e, in prospettiva, creare un ambiente più favorevole a chi vuole fare impresa. Il governo, al contrario, ha scelto la strada del dirigismo a tutto campo e dei bonus. Ora c'è un piano per il Recovery plan che, di fatto - conclude l'esponente di FI -, è ancora da scrivere: sprecarlo in mancette e prebende sarebbe inaccettabile". (Com)