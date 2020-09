Polonia: ministro Risorse statali, produrre energia dal carbone oggi è molto costoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle condizioni attuali la produzione di energia dal carbone in Polonia è molto costosa e questo la rende poco competitiva rispetto ad altre fonti. Lo ha detto il ministro delle Risorse statali polacco, Jacek Sasin, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Sasin ha fatto riferimento alla Politica energetica statale (Pep), il piano elaborato dal ministero del Clima da qui al 2040. Dal documento risulta che in futuro il ruolo del carbone verrà ridimensionato e che la domanda verrà coperta da risorse proprie e soltanto eventualmente integrata da importazioni. Il Pep prevede l'abbandono del carbone come fonte di riscaldamento nei centri urbani entro il 2030 e nelle aree rurali entro il 2040. "Parliamo con i nostri partner europei tenendo conto delle nostre condizioni in materia di energetica, del fatto di possedere una forte industria mineraria. Segnaliamo che la Polonia dovrebbe essere trattata in maniera un po' diversa dagli altri paesi europei", ha detto Sasin. (Vap)