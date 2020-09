Kosovo-Serbia: inviato Usa Grenell, proposta "scherzosa" per intitolare a Trump lago conteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno proposto "scherzosamente" di rinominare il lago Ujman/Gazivoda, al confine tra Kosovo e Serbia, come lago Trump. Lo ha dichiarato l'inviato speciale degli Usa per il dialogo Pristina-Belgrado, ambasciatore Richard Grenell, in un'intervista ad un'emittente radio statunitense ripresa dal portale d'informazione kosovaro "Klan Kosova". Secondo l'ambasciatore, la proposta di intitolare il lago nei Balcani al presidente statunitense Donald Trump sarebbe stata avanzata "scherzosamente" da lui stesso durante i recenti negoziati tra le delegazioni di Pristina e Belgrado alla Casa Bianca. "Ci sta un lago là, forse non dovrei dire questo dal momento che qualcuno in Kosovo o in Serbia potrebbe arrabbiarsi", ha affermato Grenell introducendo l'argomento. "La maggior parte di questo lago è in Kosovo, mentre una piccola parte è in Serbia", ha proseguito Grenell. Dal momento che gli Usa stanno mediando sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia e i due paesi "si stanno scontrando su come chiamare questo lago", ad un certo punto delle discussioni a Washington "ho detto scherzosamente: se non concordate sul nome allora lo chiameremo lago Trump", ha concluso il diplomatico. (segue) (Kop)