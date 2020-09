Regno Unito: coronavirus, governo interviene per colmare gravi carenze di kit per i test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sta affrontando una gravissima carenza di test per il coronavirus, carenza che affligge tutto il territorio del Paese. Secondo "The Times", non ci sarebbero test disponibili nei dieci peggiori focolai di contagio nel Paese, e le carenze sarebbero destinate a continuare per le prossime settimane. Il governo sta studiando dei piani per restringere l'accesso ai test, e respingere le "richieste più frivole", ossia quelle di persone che non sono ragionevolmente venute a contatto con persone positive. Secondo fonti interne al governo, i ministri non avrebbero previsto che così tante persone avrebbero fatto richiesta di fare il test. Al momento circa 200 mila test vengono fatti ogni giorno in Regno Unito, ma la domanda è molto più alta, e persone con sintomi rischiano al momento di attendere fino a cinque giorni prima di poter essere eventualmente testate. (Rel)