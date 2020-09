Migranti: Viminale, Lamorgese in Algeria per rinnovare dialogo su controllo flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Viminale ha confermato oggi che il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si trova in visita ad Algeri dove incontrerà il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, il ministro dell’Interno, Kamal Beldjoud, e il ministro degli Esteri, Sabri Boukadoum. Tra i temi in agenda che verranno affrontati dalla titolare del ministero, ci sono la proposta di una riattivazione a tutto campo del partenariato negli affari interni e della sicurezza - che comprenda il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e ai traffici illeciti nonché una più intensa cooperazione tra le forze di polizia e i vigili del fuoco dei due Paesi - e la necessità di impostare, su rinnovate basi strategiche, il dialogo con l’Algeria anche sui flussi migratori irregolari che interessano in particolare la Regione Sardegna. (segue) (Com)