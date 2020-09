Taiwan: Vaticano esorta Taipei a non preoccuparsi per proroga accordo con Cina su nomina vescovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato Città del Vaticano ha chiesto a Taiwan di non preoccuparsi della proroga di un accordo tra la Santa Sede e la Cina sulla nomina dei vescovi in quanto si tratta di una questione religiosa e non diplomatica. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri dell'isola attraverso la sua portavoce Joanne Ou, aggiungendo che Taiwan e il Vaticano hanno comunicazioni "fluide". "Taiwan sta prestando molta attenzione alle interazioni del Vaticano con la Cina ed è in stretto contatto con esso", ha spiegato. Il Vaticano è l'unico alleato diplomatico europeo di Taiwan e il governo ha osservato con preoccupazione le iniziative del Papa per migliorare le relazioni con la Cina. "La parte taiwanese ha continuato a ricevere rassicurazioni dal Vaticano che l'accordo dei vescovi con la Cina è religioso, non di relazioni diplomatiche, e ci ha chiesto di non preoccuparci", ha spiegato Ou. Taiwan spera che l'accordo possa migliorare la libertà religiosa in Cina, ma da quando è stato firmato due anni fa la repressione è effettivamente peggiorata, con i credenti incarcerati e le chiese demolite, ha proseguito la portavoce. L'accordo provvisorio di due anni, che dà al Papa l'ultima parola sulla nomina dei vescovi, è entrato in vigore il 22 ottobre 2018 e, se la parte cinese sarà d'accordo (fattore visto come un dato di fatto), sarà prorogato senza cambiamenti, ha spiegato una fonte vaticana citata dalla stampa internazionale.(Cip)