Ue: Amendola a "Il Messaggero", niente piani vecchi ma priorità al verde e al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono funzionari del governo e degli enti territoriali che sul Recovery Fund stanno lavorando a testa bassa da luglio, che hanno anche saltato le ferie per avviare la messa a punto dei progetti. Mi fa arrabbiare che qualche furbone faccia uscire carte superate da almeno 30 giorni. Ci vuole serietà per questo, d'accordo con il presidente del Consiglio, ho deciso di denunciare alla Procura della Repubblica l'ultima fuga di notizie. Naturalmente nel pieno rispetto del lavoro dei giornalisti che, cercando informazioni, fanno il loro mestiere". Enzo Amendola, ministro degli Affari europei e coordinatore del comitato interministeriale che lavora al Recovery Plan del nostro Paese, non ha gradito la fuoriuscita di una bozza con centinaia di programmi, per un ammontare complessivo di 677 miliardi a fronte dei 209 a cui l'Italia dovrebbe avere diritto. Idee più o meno nuove su una serie diversissima di temi, che agli occhi del ministro contrastano però con l'esigenza di concentrare le risorse su poche priorità ben definite. Sembra che in molti casi sia avvenuto il famoso svuotamento dei cassetti. "I progetti da presentare all'Unione europea - spiega Amendola a "Il Messaggero" - non possono essere di questo tipo. Per un motivo molto semplice: parliamo di economia sostenibile, di digitalizzazione, ed è impensabile affrontare queste sfide del futuro con idee concepite magari cinque anni fa. È cambiato il mondo, nel frattempo". (segue) (Rel)