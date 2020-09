Ue: Amendola a "Il Messaggero", niente piani vecchi ma priorità al verde e al Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A giorni - aggiunge - attendiamo le linee guida dell'Unione europea, nelle quali saranno illustrati aspetti tecnici importanti, a partire dai template, i modelli da utilizzare per la stesura materiale dei progetti. Ci aspettiamo che possano arrivare anche indicazioni sui floor, i livelli percentuali minimi da dedicare ai singoli grandi temi. Per il green sappiamo già che la soglia è fissata al 37 per cento. Le linee guida saranno utili per l'interlocuzione con il Parlamento; poi dal 15 ottobre partiranno le consultazioni informali con Bruxelles per arrivare a partire dal gennaio prossimo alla presentazione ufficiale dei progetti". Oltre al Parlamento i soggetti coinvolti nella discussione saranno "Regioni, Comuni e Province, con i quali il dialogo è già continuo. Poi vogliamo coinvolgere il mondo produttivo perché non ci sarà solo un incremento degli investimenti pubblici, ma anche una spinta a quelli privati. I grandi temi sono la transizione ecologica, quella digitale, l'inclusione sociale. Dobbiamo innovare e correggere le storture del passato: green significa porre fine, per esempio, a sprechi come quello dell'acqua pubblica. Gli investimenti sul digitale devono riguardare tanto la pubblica amministrazione quanto le imprese. Vanno mobilitate le energie private". (segue) (Rel)