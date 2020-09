Ue: Amendola a "Il Messaggero", niente piani vecchi ma priorità al verde e al Sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Sud dovrebbe affluire anche più del 34 per cento delle risorse previsto dalla legge per gli investimenti. "Intanto va ricordato che si parla dei fondi del Recovery Plan, ma anche di quelli del bilancio europeo 2021-2027. Le risorse della coesione con i cofinanziamenti arrivano a 80 miliardi. Noi stiamo lavorando in strettissimo contatto con il ministro Provenzano e, del resto, il Piano Sud 2030 è pienamente integrato nelle nostre priorità. Al di là di una percentuale complessiva, è chiaro che i fondi destinati specificamente al Mezzogiorno saranno preponderanti in molti capitoli, per forza di cose". "Se si tratta di recuperare i ritardi, - continua il ministro - ci sono ambiti in cui le Regioni meridionali sono ben al di sotto delle medie non solo europee ma anche italiane: penso agli asili nido, ai servizi pubblici a partire dalla giustizia, alle infrastrutture, alla banda larga in particolare nelle aree interne. E poi ci sono i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale". A proposito di fondi strutturali, per l'Italia è un'esperienza quanto meno in chiaroscuro. "Detto in estrema sintesi, dobbiamo concentrare la spesa su grandi obiettivi, non disperderla in mille rivoli. E dobbiamo abbandonare alcuni vizi antichi, come quello di arrivare agli ultimi due anni su sette per programmare effettivamente le risorse. Per questo il presidente del Consiglio ha già messo al lavoro tutti dal mese di agosto". Gli altri Paesi europei potrebbero avere da ridire, vista la quota ingente di risorse destinata al nostro Paese. "Visto che l'Europa si prende la responsabilità di emettere bond per 750 miliardi, un meccanismo come il freno di emergenza mi pare ragionevole. Poi vedremo: si è parlato della sua applicazione contro l'Italia, ma io non escludo che succeda il contrario, che possiamo noi andare a discutere qualche spesa degli altri", ha concluso Amendola. (Rel)