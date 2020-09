Roma: Raggi, continua il programma Strade nuove per riqualificare periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il programma Strade nuove va avanti in tutta la città. Il nostro obiettivo è riqualificare strade, ponti, viadotti e gallerie di Roma". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Quelli che vi mostro sono solo alcuni degli interventi eseguiti nelle nostre periferie, che sono il cuore pulsante della città. Pensate al raddoppio di via di Boccea, al rifacimento di via della Storta nel quadrante nord, al restyling del cavalcavia ferroviario di via Chierchia e alla realizzazione della nuova rete fognaria di via Casana ad Ostia, ai lavori per la costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport a Cesano, agli interventi per il raddoppio di via Tiburtina e alla riqualificazione del Piazzale Ovest dopo la demolizione della Tangenziale", continua la prima cittadina di Roma. "Più Strade nuove significa più sicurezza per i cittadini. Andiamo avanti con il nostro programma e continuiamo a investire sul territorio per rendere più fruibili le nostre infrastrutture", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)