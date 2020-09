Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaVARIEConsegna della tessera di socio onorario di Automobile Club Milano al pilota francese della scuderia italiana AlphaTauri Pierre Gasly, vincitore del Gran Premio d'Italia 2020.Sede Aci, corso Venezia, 43 (ore 10.00)Presidio dei lavoratori di Airport Handling assieme a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.Prefettura di Milano, corso Monforte, 31 (ore 10.00 – 13.00)MONZAIl sindaco Dario Allevi e l'assessore Andrea Arbizzoni, alla presenza del presidente di Assolombarda Alessandro Spada, consegnano la medaglia della Luna ad Armando Sardi, protagonista delle Olimpiadi di Roma 1960 e Tokyo 1964.Comune di Monza - Sala Consiglio, piazza Trento e Trieste (ore 12.00)Il sindaco Dario Allevi, l'assessore alla Cultura, Massimiliano Longo e il direttore artistico del Teatro Manzoni, Paola Pedrazzini, incontrano la stampa per presentare la stagione teatrale "Grande Prosa 2020/2021 al Teatro Manzoni".Comune di Monza - Sala Giunta, 2° piano, Piazza Trento e Trieste (ore 14.30)