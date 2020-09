Perù: dibattito su mozione di sfiducia contro ministra Economia posticipato a oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Perù ha posticipato a oggi il dibattito sulla mozione di sfiducia nei confronti della ministra dell’Economia, Maria Antonieta Alva, inizialmente in programma ieri. Lo riferisce il quotidiano “El Comercio”. La mozione è stata presentata mercoledì scorso da quattro gruppi parlamentari. La votazione si svolge in un momento di massima tensione tra i poteri esecutivo e legislativo. Venerdì scorso, infatti, il Congresso ha approvato una mozione che avvia il procedimento per la messa in stato d’accusa per il presidente Martin Vizcarra, che alcune registrazioni audio legano ai controversi contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing. (segue) (Mec)