Perù: dibattito su mozione di sfiducia contro ministra Economia posticipato a oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione nei confronti di Alva è stata presentata lo scorso 9 settembre da 36 deputati dei partiti Frepap (Frente Popular Agrícola del Perú), Unione per il Perù (Upp), Podemos Perú (Pp) e Frente Amplio (Fa). I deputati criticano la gestione economica del paese durante la pandemia del nuovo coronavirus. Nella mozione, in particolare, si critica il programma Reactiva Perú, che secondo i detrattori esclude le Pmi e ha beneficiato imprese coinvolte in processi penali per presunti casi di corruzione. Secondo la Costituzione del Perù per essere approvata la mozione deve ricevere il sostegno di oltre la metà del numero legale di deputati, ovvero 66 voti. (segue) (Mec)