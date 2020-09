Perù: dibattito su mozione di sfiducia contro ministra Economia posticipato a oggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima è in linea con quella diffusa dalla Banca mondiale (Bm), secondo cui l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà all'economia del Perù una flessione del Prodotto interno lordo (Pil) pari al 12 per cento nel 2020. Si tratta della peggiore stima di recessione formulata dalla Bm per la regione dell'America latina. A inizio anno, prima della crisi generata dalla diffusione del nuovo coronavirus, la Bm stimava una crescita del Pil pari al 3,2 per cento. Il rallentamento economico sul piano domestico e estero causato dalla pandemia avrà un grave impatto sulla crescita nel 2020. In particolare, la frenata di Stati Uniti e in Cina ha causato un forte calo delle esportazioni di materie prime, associato, nel caso del Perù a un calo dei prezzi soprattutto del rame. Inoltre il paese andino ha dovuto far fronte a un aumento della spesa per sostenere il servizio sanitario e l'adozione di misure di stimolo e sostegno economico alle aziende e ai cittadini. La Banca mondiale, tuttavia, prevede una ripresa alla crescita nella misura del 7 per cento del Pil nel 2021. (segue) (Mec)