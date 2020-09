Difesa: Guterres esorta Russia e Stati Uniti ad accordarsi su accordo Start-3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, esorta Russia e Stati Uniti ad accordarsi quanto prima sull'estensione del Trattato di riduzione delle armi strategiche (Start-3) per altri cinque anni. Il trattato scade a febbraio 2021 e può essere prorogato per non più di cinque anni. "L'estensione dello Start per cinque anni è ora una delle priorità più urgenti per il disarmo e la sicurezza internazionale. Garantirà la permanenza dei limiti verificabili dei due più grandi arsenali nucleari del mondo", ha dichiarato Guterres in un'intervista all’agenzia di stampa "Ria Novosti". La proroga dello Start-3 per cinque anni darà il tempo di gettare le basi per negoziati su nuovi accordi in questo settore, anche con altri paesi in possesso di armi nucleari. "Accolgo con favore i recenti colloqui tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa a Vienna ed esorto entrambe le parti a concordare i primi passi per estendere il trattato per ben cinque anni", ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva già proposto di prorogare il contratto per cinque anni senza condizioni preliminari. (segue) (Rum)