Difesa: Guterres esorta Russia e Stati Uniti ad accordarsi su accordo Start-3 (2)

- La posizione del governo statunitense è invece orientata all'inclusione della Cina nei negoziati per il raggiungimento di un nuovo accordo su base trilaterale. Gli Stati Uniti propongono di estendere il trattato ad una serie di nuove classi di armi. "Per quanto riguarda il ruolo della Cina, sono consapevole che Cina, Russia e Stati Uniti hanno diversi punti di vista e diverse intese su questo argomento. Anche la disuguaglianza nella dimensione degli arsenali strategici è un punto chiave di disaccordo", ha affermato Guterres. Il trattato tra Russia e Stati Uniti è entrato in vigore il 5 febbraio 2011. Stabilisce che ciascuna parte ridurrà i propri arsenali nucleari in modo che il numero totale di armi non superi i 700 missili balistici intercontinentali (compresi quelli basati su sottomarini e bombardieri pesanti), le 1.550 testate e gli 800 lanciatori dispiegati. L'accordo obbliga Russia e Stati Uniti a scambiarsi informazioni sul numero di testate e vettori due volte all'anno. Il 5 febbraio 2018 era il termine ultimo per Russia e Stati Uniti per raggiungere gli obiettivi dell’accordo Start 3. (Rum)