Francia: Macron sostituisce una parte del suo staff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, sostituisce alcuni nomi della sua équipe all'Eliseo. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta ufficiale, il consigliere della comunicazione Joseph Zimet lascia il posto a Clement Leonarduzzi, sinora presidente di Publicis Consultants. Brice Blondel abbandona l'incarico di prefetto nel dipartimento dell'Hauts-Pyrénées per diventare capo del gabinetto del presidente al posto di Francois-Xavier Lauch, diventato a sua volta vice-direttore di gabinetto del ministro dell'Interno, Gerald Darmanin. Philippe Grangeon, invece, lascia il ruolo di consigliere speciale di Macron per andare in pensione.(Frp)