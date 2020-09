Coronavirus: Galli (ospedale Sacco), riconsiderare la possibilità di utilizzare i test rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è possibile dover attendere tanti giorni per la risposta di un test, e nemmeno risolvere il problema a carico delle persone dicendo di stare a casa per 14 giorni, senza nessun tipo di test o indagine ulteriore”. Lo ha detto a Sky Tg24, Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, commentando la storia di un bambino di Nembro, sospetto positivo, che attende un tampone da sette giorni, costringendo alla quarantena i genitori, che non possono recarsi al lavoro. Rispondendo poi a una domanda sull’ipotesi di ridurre i giorni di quarantena, come fatto da altri Paesi, Galli ha aggiunto che “di fronte a una malattia in cui più di un terzo delle persone infette rimane asintomatico, non ha senso continuare con l’indicazione dell’Oms, più politica che scientifica, dei 14 giorni, perché sono il tempo di incubazione massimo. Chi non ha sintomi viene dato per non infettato. Questo è stato detto tenendo conto dei numerosissimi Paesi al mondo che non erano in grado di fare test, ma spero che l’Italia oggi non debba essere messa nel novero dei Paesi che non sono in grado di fare test per tempo. Bisognerebbe riconsiderare la questione delle quarantene, inserendo la possibilità di procedere a test, magari rapidi. I test rapidi antigenici sono gravati da qualche problema di sensibilità, ma tutti i tamponi lo sono, anche quelli classici. Si è cominciato a usarli un po’ ovunque, credo bisognerebbe avere il coraggio di prendere in mano la situazione. Questo però significa avere anche delle presenze all’interno delle scuole e un potenziamento importante della medicina territoriale, in grado di fare e leggere rapidamente questi tamponi”. (Com)