Polonia: ministro Difesa, indipendenza della Bielorussia è questione di nostro interesse

- L'indipendenza della Bielorussia è nell'interesse della Polonia. Lo ha detto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, intervistato dall'emittente "Polskie Radio". Sull'incontro di ieri tra il premier Mateusz Morawiecki e i rappresentanti dei gruppi parlamentari per confrontarsi sulla questione bielorussa, il ministro ha dichiarato che "i polacchi parlano con una voce sola". "E' un segnale molto buono che ci dice che quando si tratta del nostro futuro siamo d'accordo. E il nostro futuro è legato a quello che accade lungo i nostri confini", ha detto Blaszczak. Che l'indipendenza della Bielorussia sia nell'interesse di Varsavia è cosa nota da oltre un secolo, "è un vecchio pensiero di Jozef Pilsudski", e certamente è garanzia "del fatto che siamo al sicuro" al pari dell'indipendenza dell'Ucraina. Sul cosiddetto "pian Marshall" per la Bielorussia annunciato da Morawiecki, il titolare della Difesa ha affermato che sarà presentato "nel corso dei prossimi giorni in Unione europea". (Vap)