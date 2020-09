Slovacchia: ministro Interno Mikulec negativo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Slovacchia, Roman Mikulec, è risultato negativo al test per il coronavirus. Lo rende noto Barbara Turosova, capo dell'ufficio stampa del ministero. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Tasr", che cita le parole del primo ministro Igor Matovic, Mikulec era in quarantena preventiva da venerdì scorso dopo essere entrato in contatto con un individuo risultato positivo al virus. Turusova precisa che non si tratta di un dipendente del dicastero dell'Interno. (Vap)