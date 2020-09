Infrastrutture: rimandato “sine die” il ripristino del treno ad alta velocità Mecca-Medina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dei servizi del treno ad alta velocità Haramain - tra la Mecca e Madina via Gedda e la città economica di Re Abdullah - è stata rinviata a data da destinarsi. Il servizio ferroviario sarebbe dovuto riprendere a settembre. "La decisione di posticipare la ripresa del servizio è stata presa come parte delle misure per garantire la sicurezza dei passeggeri a causa delle continue circostanze eccezionali che le attività di trasporto stanno attraversando a livello globale a causa della pandemia di coronavirus", riferisce la “Saudi Gazette”. In una dichiarazione del 31 maggio, la direzione dell'Haramain Train Project aveva comunicato che l'operatività del servizio ferroviario sarebbe ripresa nel mese di settembre e che i lavori relativi all'aumento della capacità sarebbero stati completati entro tale data come da pianificazione in corso. (Res)