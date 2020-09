Ungheria: ministro esteri Szijjarto sarà in Ucraina il 23 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ungheria, Peter Szijjarto, sarà ricevuto il 23 settembre in Ucraina dal suo omologo, Dmytro Kuleba. Lo ha annunciato lo stesso Szijjarto su Facebook. Il capo della diplomazia di Budapest ha scritto che l'incontro mira a fare progressi in tema di relazioni bilaterali dopo "uno stallo". I due ministri hanno parlato telefonicamente e deciso di incontrarsi a Uzhhorod, in Ucraina occidentale. Dopo la loro discussione, parteciperanno insieme all'inaugurazione dell'anno scolastico alla scuola secondaria ungherese Rakoczi Ferenc di Berehove. (Vap)