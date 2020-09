Vietnam-Cina: Hanoi si conferma primo partner commerciale di Pechino nell’Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam resta il primo partner commerciale della Cina all’interno dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Lo riferisce la stampa vietnamita, che riporta gli ultimi dati ufficiali pubblicati dalle autorità doganali dei due paesi. Nei primi mesi del 2020 l’interscambio commerciale tra i due paesi è ammontato a 111,2 miliardi di dollari, un aumento del 13,4 per cento su base annua, a dispetto delle gravissime ricadute della pandemia di coronavirus sull’economia globale. Le merci esportate dal Vietnam verso la Cina nel periodo in esame sono ammontate a 44,1 miliardi di dollari, in aumento del 20,9 per cento su base annua; Hanoi ha invece importato dalla Cina merci per 67 miliardi di dollari, in crescita dell’8,9 per cento. Il Vietnam è ad oggi l’ottavo partner commerciale della Cina; i governi dei due paesi hanno discusso misure tese a sostenere l’interscambio commerciale e la cooperazione economica nonostante la pandemia. (segue) (Fim)