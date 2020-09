Myanmar: commissario Onu Bachelet torna a denunciare possibili crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha dichiarato ieri, 14 settembre, che le brutali tattiche adottate dalle Forze armate birmane nel corso del conflitto in atto da oltre un anno contro i ribelli etnici nello Stato di Rakhine sono culminate in potenziali crimini di guerra. Bachelet, che ieri ha informato il Consiglio per i diritti umani a Ginevra in merito agli sviluppi nel Myanmar, ha anche dichiarato che Naypyidaw non ha compiuto progressi significativi verso la soluzione delle problematiche relative all’espulsione di centinaia di migliaia di musulmani rohingya dal paese. Le ostilità in atto tra le forze regolari e l’Esercito di liberazione Arakan sono culminate in sparizioni, uccisioni extra-giudiziarie, arresti arbitrari, torture e distruzioni di proprietà private, ha denunciato Bachelet. “Le vittime civili sono aumentate. In alcuni casi, paiono essere state bersaglio di attacchi indiscriminati, che potrebbero costituire crimini di guerra o contro l’umanità”, ha dichiarato l’alto commissario. Kyaw Moe Tun, rappresentante permanente del Myanmar all’Onu, ha replicato che la crisi in atto nello Stato di Rakhine è “complessa e delicata”, e che il governo birmano attribuisce la massima priorità all’individuazione di una soluzione sostenibile. (segue) (Inn)