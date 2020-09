Myanmar: commissario Onu Bachelet torna a denunciare possibili crimini di guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso aprile, Yanghee Lee, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nel Myamar, ha accusato le forze armate di quel paese di nuovi crimini contro l’umanità nello Stato di Rakhine. In un comunicato ufficiale, Lee accusa le forze armate birmane di infliggere “immense sofferenze” alle comunità che vivono negli Stati birmani interessati dai conflitti etnico-confessionali. La rappresentante dell’Onu ha sollecitato maggiori sforzi da parte delle autorità del paese e della comunità internazionale per “garantire che non si ripeta un fallimento sistemico analogo a quello del 2017”. Secondo Lee, le forze armate birmane hanno esteso e intensificato la loro campagna militare contro le minoranze da Rakhine al vicino Stato di Chin. I membri delle minoranze etniche e confessionali che vivono nelle aree di conflitto sarebbero ora “deliberatamente bersagliati” dall’Esercito, a dispetto degli appelli dell’Onu per una cessazione delle ostilità tra le forze regolari e i ribelli dell’Esercito di liberazione Arakan in concomitanza con l’emergenza pandemica globale. (segue) (Inn)