Cina-Italia: al via la 22ma Fiera internazionale dell'industria di Shanghai

- La 22ma edizione della China International Industry Fair (Ciif), la più importante manifestazione internazionale nel settore industria di tutta la Cina, è stata inaugurata oggi a Shanghai dal viceministro dell'Industria e dell'informatizzazione cinese Xin Guobin e dai massimi leader di Shanghai. L'Italia è quest'anno il principale Paese straniero rappresentato all'expo, primissimo appuntamento fieristico "fisico" di rilievo internazionale nel post-pandemia in Cina. Fra le numerose iniziative previste, la partecipazione collettiva di 47 aziende italiane rappresentative dell'eccellenza industriale italiana in Cina, riunite in un Padiglione Nazionale coordinato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina con il sostegno di Ice e di tutta la rete diplomatico-consolare italiana in Cina. Ad esse si aggiungono altre 11 aziende italiane presenti nel sito espositivo. (segue) (Cip)