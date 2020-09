Cina-Italia: al via la 22ma Fiera internazionale dell'industria di Shanghai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sottolineare l'importanza dell'iniziativa le parole dell'Ambasciatore Ferrari nel suo saluto all'inaugurazione dell'expo: "La meccanica e le tecnologie industriali sono Ambasciatori del Made in Italy e nel Dna del tessuto economico del nostro Paese, essendo tradizionalmente tra i fiori all'occhiello della nostra manifattura e tra i protagonisti indiscussi dell'export italiano in Cina. Il settore rappresenta da solo il 50 per cento del totale delle nostre esportazioni in questo mercato. L'Italia e' il secondo maggiore esportatore europeo di macchinari, con un export annuo che si aggira intorno ai 100 miliardi di Euro". (segue) (Cip)