Cina-Italia: al via la 22ma Fiera internazionale dell'industria di Shanghai (3)

- In un'ottica di promozione integrata delle eccellenze industriali e scientifiche italiane nel campo della meccanica applicata alla mobilità sostenibile, si svolgerà oggi pomeriggio presso la Ciif anche l'Italy-China Seminar on Sustainable Technology, Mechanics and Mobility, organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Shanghai in collaborazione con Ice, Camera di Commercio Italiana in Cina e la prestigiosa Tongji University, con l'intervento di illustri esperti ed accademici italiani e cinesi (per l'Italia, dal Politecnico di Torino e Università di Bologna). (segue) (Cip)