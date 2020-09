Cina-Italia: al via la 22ma Fiera internazionale dell'industria di Shanghai (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto della partecipazione italiana alla Ciif, ha inoltre preso oggi avvio la Settimana della meccanica italiana in Cina (Week of Italian Mechanical Engineering in China-WIMEC), appuntamento in chiave celebrativa del 50mo anniversario dei rapporti diplomatici Italia-Cina, promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Cina con il sostegno della rete diplomatico-consolare italiana e ICE Agenzia. La Settimana della Meccanica Italiana in Cina prevedrà ulteriori eventi fino al mese di ottobre in diverse città cinesi, promossi anche grazie a una intensa campagna di comunicazione mediatica in Cina, e sarà protagonista di seminari e conferenze di alto livello quali il Sino-Italian Industry and Innovation Forum (Shanghai, 16 settembre) co-organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina con il Parco Scientifico Zhangjiang, con il sostegno del Consolato Generale d'Italia a Shanghai e Ice. "Anche in tutta Italia è ricominciata la stagione delle fiere", ha sottolineato l'Ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, "siamo in grado di garantire condizioni di assoluta sicurezza per tutti i partecipanti ed è nostro vivo auspicio che sempre più imprese cinesi si rechino nel nostro Paese per prendervi parte". (Cip)