Cina: Xi parteciperà a riunioni per 75mo anniversario Onu

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, parteciperà tramite videoconferenza alle riunioni di alto livello per commemorare il 75mo anniversario delle Nazioni Unite (Onu). Lo ha annunciato oggi, 15 settembre, il portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying. In occasione dell'anniversario, le Nazioni Unite hanno lanciato una conversazione su scala globale per ascoltare e valutare le voci da tutto il mondo; le opinioni raccolte saranno presentate ai leader mondiali in occasione del vertice Onu che si terrà a New York il 21 settembre.(Cip)