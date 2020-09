Imprese: fonti stampa, ByteDance non venderà le operazioni statunitensi di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ByteDance non venderà le operazioni statunitensi di TikTok a Microsoft o Oracle, né la società fornirà il codice sorgente ad alcun acquirente statunitense. È quanto riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn" che cita fonti a conoscenza della questione. Microsoft aveva già annunciato domenica che la propria offerta di acquisto degli asset Usa di TikTok era stata respinta da ByteDance. Oracle, altra società statunitense in corsa per l'acquisto del social media cinese, si sarebbe accordato con ByteDance per una sorta di alleanza: una formula che potrebbe non incontrare però l'approvazione del governo degli Stati Uniti, che ha sollecitato al vendita per ragioni di sicurezza nazionale. Ieri, 14 settembre, Oracle ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, per diventare "provider tecnologico di fiducia" della nota app per la condivisione di clip video. Lo scrive "The Hill", ricordando come l'intesa necessita dell'approvazione della Casa Bianca. Tuttavia, il quotidiano ricorda anche come l'azienda e l'amministrazione del presidente Donald Trump abbiano forti legami. Quest'anno il co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, ha ospitato una raccolta fondi a favore del presidente statunitense, che da parte sua lo ha definito "una persona incredibile". Ieri il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha detto in un'intervista all'emittente "Cnbc" che la Casa Bianca valuterà questa settimana la proposta della multinazionale Oracle per rilevare le attività negli Stati Uniti di TikTok, l'app di condivisione video sviluppata dalla compagnia cinese ByteDance e popolarissima tra i più giovani. Zhang Yiming, presidente di ByteDance, società madre di TikTok, ha affermato che la società si sta muovendo rapidamente per trovare soluzioni ai problemi che deve affrontare a livello globale. "Posso assicurarvi che stiamo sviluppando soluzioni che saranno nell'interesse di utenti, creatori, partner e dipendenti", ha affermato. (segue) (Cip)