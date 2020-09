Imprese: fonti stampa, ByteDance non venderà le operazioni statunitensi di TikTok (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo si registra l'irritazione della Cina, secondo cui contro TikTok il governo degli Stati Uniti ha compiuto una "manovra di accerchiamento". Lo ha dichiarato ieri il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nel consueto appuntamento con la stampa a Pechino, assicurando che la Cina sosterrà fermamente ByteDance, la società proprietaria della nota app, per "salvaguardare i propri legittimi diritti". Wang ha accusato i politici statunitensi di "ambiguità": da un lato, ha spiegato, essi sostengono equità e uguaglianza nel mercato, dall'altro abusano del concetto di sicurezza nazionale su qualsiasi dossier. Così, secondo il portavoce, le società straniere hanno subito "repressioni e minacce", rivelando il "bullismo economico" degli Stati Uniti, al quale "la Cina si oppone fermamente". "Esortiamo il governo degli Stati Uniti a garantire un ambiente commerciale internazionale aperto, equo, giusto e non discriminatorio per le società straniere che investono e operano negli Usa", ha aggiunto Wang. (Cip)